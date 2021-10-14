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Госдуме прогнозирует «подкрутку дисциплины на пару-тройку оборотов»

Госдуме прогнозирует «подкрутку дисциплины на пару-тройку оборотов»

Ужесточения дисциплины в Госдуме ожидает экс-депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков. «Учитывая тот исторический факт, что нынешняя Дума приходится на срок выборов/перевыборов президента, ко времени этого момента истины дисциплину и порядки в нижней палате парламента, предполагаю, ещё подкрутят на пару-тройку оборотов», — рассуждает Лысаков в телеграм-канале.

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