Госдуме прогнозирует «подкрутку дисциплины на пару-тройку оборотов»

Ужесточения дисциплины в Госдуме ожидает экс-депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков. «Учитывая тот исторический факт, что нынешняя Дума приходится на срок выборов/перевыборов президента, ко времени этого момента истины дисциплину и порядки в нижней палате парламента, предполагаю, ещё подкрутят на пару-тройку оборотов», — рассуждает Лысаков в телеграм-канале.