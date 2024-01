Дата Hellbalde 2, фильм по Until Dawn, анонс TESO: Gold Road, первый геймплей Indiana Jones… На презе...

Дата Hellbalde 2, фильм по Until Dawn, анонс TESO: Gold Road, первый геймплей Indiana Jones…На презентации Developer Direct представили свежий геймплей Avowed, назвали дату выхода Senua’s Saga: Hellblade II, поведали больше деталей о Visions of Mana, рассказали о новой 4Х-стратегии Ara: History Untold и, наконец, порадовали первыми геймплейными кадрами и подробностями Indiana Jones and the Great Circle; The Elder Scrolls Online вернёт фанатов в Обливион в об источник.