В белгородском Губкине при падении беспилотника ВСУ повреждены 12 квартир

Предварительно, пострадавших нетПри падении украинского беспилотника в жилой застройке города Губкина Белгородской области получили повреждения 12 квартир, сообщил глава администрации городского округа Михаил Лобазнов в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии