Истребители МиГ-31И оснастили системой дозаправки в воздухе

РИА Новости/Андрей Станавов Истребители МиГ-31И, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", смогут дозаправляться топливом в полете, сообщили "Известия" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.
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