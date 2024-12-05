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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сын Валерии показал фото ребенка на УЗИ

Младший сын певицы Валерии, Арсений Шульгин, и его жена Лиана готовятся вновь стать родителями. Невестка артистки поделилась, что роды запланированы на весну следующего года, а недавно они провели гендер-пати, на которой узнали пол ребенка.

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