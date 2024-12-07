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Приметы и поверья на 8 декабря 2024 года, в день святого Климента

Приметы и поверья на 8 декабря 2024 года, в день святого Климента

8 декабря отмечается день святого Климента, или, как его называют в народе, Клим Холодный. Этот день знаменует собой приход настоящей зимы, когда морозы крепчают, а снежные метели становятся частыми спутниками повседневной жизни.

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