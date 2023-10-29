В Колумбии похитили родителей футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса

Родителей форварда английского футбольного клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса похитили в Колумбии.Об этом сообщают представители Генпрокуратуры республики на официальной странице ведомства в соцсети X* (бывшая Twitter).
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