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В Колумбии похитили родителей футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса

В Колумбии похитили родителей футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса

Родителей форварда английского футбольного клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса похитили в Колумбии.Об этом сообщают представители Генпрокуратуры республики на официальной странице ведомства в соцсети X* (бывшая Twitter).

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