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Украина собирается бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за участия россиян

Украина собирается бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за участия россиян

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк на своей странице в социальных сетях заявил, что украинская сторона бойкотирует чемпионат мира, если Международная федерация дзюдо (IJF) решит допустить российских спортсменов до участия в турнире.

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