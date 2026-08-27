Женщинам Гренландии компенсируют принудительное применение контрацепции

Выплата компенсаций тысячам коренных гренландок за принудительную установку контрацептивов без добровольного согласия одобрена датским Фолькетингом в четверг, сообщила национальная телекомпания DR 27 августа по итогам голосования.
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