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Алексей Гульнев из Дзержинска покорил Эльбрус

Алексей Гульнев из Дзержинска покорил Эльбрус

Мужчина смог подняться на высоту 5642 метра.Житель Нижегородской области Алексей Гульнев успешно покорил вершину Эльбруса.

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