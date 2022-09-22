Военное обозрение

3 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ludmila Cernega
    Его слова обозначают и то, что Россия может наносить удары непосредственно по США!.Вашингтон дал раз...
  • сергей фролов
    Паскудное пшеки никак не угомонится. Спрашивается на кой х.. их освобождали от немцев? Как они были пожизненно кончен...СМИ Польши: Пока ...
  • Влад Владимиров
    Граната в руках у тупой озабоченной обезьяны всегда может сыграть с ней злую шутку... Теперь, наверно, начнут блеят...Авианосец «Авраам...

Референдум на Юге Украины: глупость или необходимость?

Референдум на Юге Украины: глупость или необходимость?

Сегодня многие обозреватели начали думать и высказываться на тему обращений общественных палат Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР) и Херсонской областей к руководству о назначении референдумов, главным вопросом которых станет присоединение к России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх