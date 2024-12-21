Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • людмила
    Не надо искать проблемы там, где их быть не должно. Если отцы приехали работать, матери детей, не знающих русского яз...Домашнее обучение...
  • Aнатолий Райков
    Банкой маринованных огурцов они сшибать собраоись. https://rutube.ru/video/f88ebc96ed7051ac9ccddefb951ab6af/?t=206&r=...Через 2,5 месяца ...
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Что за скрытое послание на флаге позади Путина? Разбираем любопытную версию

Что за скрытое послание на флаге позади Путина? Разбираем любопытную версию

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня на прямой линии позади Верховного развернули флаг 155-отдельной гвардейской пехоты, причём с подписями наших ребят.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
ВСЁ БЫ ХОРОШО, НО СРАВНЕНИЕ СТАЛИНА И ПУТИНА, ЯВНЫЙ ПЕРЕБОР. ОН И НА ТИТО НЕ ТЯНЕТ!
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5 час.

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