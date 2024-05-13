Омский чиновник назвал клоунами пострадавших от паводка

Степан Огорелков предложил жителям Усть-Ишимского района брать лопаты и строить дамбы, а не подписывать петиции Сотрудник правительства Омской области Степан Огорелков назвал пострадавших от паводка "клоунами, которые ничего не добились", пишет NGS55.