Омский чиновник назвал клоунами пострадавших от паводка

Степан Огорелков предложил жителям Усть-Ишимского района брать лопаты и строить дамбы, а не подписывать петиции Сотрудник правительства Омской области Степан Огорелков назвал пострадавших от паводка "клоунами, которые ничего не добились", пишет NGS55.
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