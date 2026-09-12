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Главная муза Никиты Михалкова: почему Елена Соловей бросила славу и уехала в США ради семьи

Главная муза Никиты Михалкова: почему Елена Соловей бросила славу и уехала в США ради семьи

В конце 1970-х Елена Соловей казалась неотъемлемой частью советского экрана — тонкая, нездешняя, сыгравшая свои главные роли у Никиты Михалкова.

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