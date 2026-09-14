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FiNE NEWS

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Ольга Бузова отменила концерт в Хабаровске из-за неблагоприятных погодных условий

Ольга Бузова сообщила в социальных сетях об отмене своего концерта в Хабаровске, который должен был пройти 13 сентября 2026 года в рамках фестиваля «Амур.

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