США хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию

Американские предприниматели хотят экспортировать медицинское оборудование в Россию и рассчитывают добиться смягчения санкционного режима, заявил директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.
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