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Президент Грузии с французским паспортом заявила об «иностранном влиянии на правительство»

Президент Грузии с французским паспортом заявила об «иностранном влиянии на правительство»

Грузия находится под внешним влиянием – открыла фантастическую истину президент страны, которая сама является гражданином Франции, от паспорта никогда не отказывалась, и уже говорила, что как только её срок полномочий истечёт, в Тбилиси она не задержится, сразу вернётся домой.

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