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Казанский стрелок Ильназ Галявиев проведет остаток жизни за решеткой

Казанский стрелок Ильназ Галявиев проведет остаток жизни за решеткой

Верховный суд Татарстан вынес приговор по делу «казанского стрелка» Ильназа Галявиева. За массовое убийство детей в гимназии № 175 его приговорили к пожизненному заключению.

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