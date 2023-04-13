Казанский стрелок Ильназ Галявиев проведет остаток жизни за решеткой

Верховный суд Татарстан вынес приговор по делу «казанского стрелка» Ильназа Галявиева. За массовое убийство детей в гимназии № 175 его приговорили к пожизненному заключению.
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