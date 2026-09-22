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За рулем

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Доходы от дорожных штрафов направят на развитие транспорта

Доходы от дорожных штрафов направят на развитие транспорта

Деньги, которые водители отдают за нарушения правил дорожного движения, могут частично пойти на общественный транспорт.

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