Плющенко о переходе сына в Азербайджан: ему надо выходить на международную арену

Тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о переходе своего сына Александра в сборную Азербайджана, заявив, что ему надо выходить на международный уровень, передает Lotus Media в соцсетях.
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