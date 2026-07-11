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Газета.ру

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Плющенко о переходе сына в Азербайджан: ему надо выходить на международную арену

Плющенко о переходе сына в Азербайджан: ему надо выходить на международную арену

Тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о переходе своего сына Александра в сборную Азербайджана, заявив, что ему надо выходить на международный уровень, передает Lotus Media в соцсетях.

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