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Фанаты «Алавеса» скандировали скандировали «##### Израиль» и «Вейсман, мразь, убирайся из Витории» на матче с «Гранадой»

Фанаты «Алавеса» скандировали скандировали «##### Израиль» и «Вейсман, мразь, убирайся из Витории» на матче с «Гранадой»

«Алавес» одержал победу над «Гранадой» в домашнем матче 14-го тура Ла Лиги (3:1). В составе гостей сыграл израильтянин Шон Вейсман.

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