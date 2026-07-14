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Утро.ru

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Болгария выходит из "коалиции желающих"

Болгария выходит из "коалиции желающих"

В рядах западной коалиции, поддерживающей Украину, наметился новый раскол. Болгария официально заявила о выходе из так называемой "коалиции желающих", четко обозначив, что больше не намерена поддерживать курс на дальнейшее военное противостояние.

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Комментарии
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Misha Glusch
перец закончился
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