Болгария выходит из "коалиции желающих"

В рядах западной коалиции, поддерживающей Украину, наметился новый раскол. Болгария официально заявила о выходе из так называемой "коалиции желающих", четко обозначив, что больше не намерена поддерживать курс на дальнейшее военное противостояние.
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