«Росатом» запустит ВИЭ-объекты за рубежом уже в этом году Госкорпорация рассчитывает в этом году приобрести свои первые ВИЭ-проекты за рубежом, говорится в годовом отчете «Атомэнергопрома».
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«Росатом» запустит ВИЭ-объекты за рубежом уже в этом году Госкорпорация рассчитывает в этом году приобрести свои первые ВИЭ-проекты за рубежом, говорится в годовом отчете «Атомэнергопрома».
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