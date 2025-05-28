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Циципас проиграл новому итальянцу, Шнайдер и Потапова аут, у Алькараса новая стрижка. Итоги дня на «Ролан Гаррос»

Циципас проиграл новому итальянцу, Шнайдер и Потапова аут, у Алькараса новая стрижка. Итоги дня на «Ролан Гаррос»

В среду «Ролан Гаррос» потерял двукратного финалиста Каспера Рууда, но это был не единственный громкий результат дня.

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