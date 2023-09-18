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Меры для стимулирования развития автопрома России: предпочтение отечественным автомобилям и удержание бюджетных средств в стране

Меры для стимулирования развития автопрома России: предпочтение отечественным автомобилям и удержание бюджетных средств в стране

Госдума пересядет на отечественные автомобили. Как сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты российского парламента, «Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей, произведенных в России».

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