Коротко о важных новостях этой недели

Город продолжает оказывать помощь подшефному региону. Глава Салехарда Алексей Титовский на своей странице в соцсетях сообщил: «Приобрели водный насос для села Трудовое, что находится в 12 км от Волновахи.
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