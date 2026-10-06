Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России провел совещание по противодействию миграционной и этнической преступности

Председатель СК России провел совещание по противодействию миграционной и этнической преступности

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам противодействия преступности мигрантов и организованных этнических групп.

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