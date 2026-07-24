Пакистан: власти ввели приказ согласно разделу 144, ограничивающий передвижение общественности в районе Танк в провинции Хайбер-Пахтунхва с 06:00 до 18:00 по местному времени (01:00-13:00 по Гринвичу), действующий до дальнейшего уведомления, по соображениям безопасности после нападения на объединенный контрольно-пропускной пункт Манджи-Хел.