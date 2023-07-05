Steak Lovers

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Превращаем баклажаны в главное летнее блюдо на столе. Добавляем ветчину с сыром и запекаем

Превращаем баклажаны в главное летнее блюдо на столе. Добавляем ветчину с сыром и запекаем

Приготовить вкусно можно даже самые обычные баклажаны, главное правильно подобрать рецепт. Мы предлагаем сделать из них изумительный, сочный флан, фаршированный ветчиной и сыром: великолепное блюдо, которое идеально подойдет как для быстрого обеда, так и для праздничного ужина Ингредиенты: 4 баклажана 1 зубчик чеснока Пюре из 4 помидоров Соль и перец по вкусу Несколько листьев базилика 4 столовые ложки пармезана 250 граммов любого твердого сыра 150 граммов ветчины  Пошаговый рецепт: Нарежьте баклажаны на тонкие круглые ломтики.

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Комментарии
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людмила бер
Помидоры и томатную пасту, можно заменить томатным соком из магазина...... так же вкусно...
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18 час.

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