Рио Фердинанд: «МЮ» не попадет в топ-4. Без шансов, все кончено. С уходом Сульшера стало только хуже»

Рио Фердинанд раскритиковал Ральфа Рангника после серии неудач «Ман Юнайтед». «Если говорить предельно честно, то с назначением Ральфа Рангника и уходом Сульшера все стало только хуже.

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