Вертолет с предпринимателями упал в озеро Атитлан, пропали два человека

Вертолет с предпринимателями на борту потерпел крушение в Гватемале. Воздушное судно упало в озеро Атитлан, ведутся поиски двоих пропавших, сообщила 8 октября газета Prensa Libre.
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