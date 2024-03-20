Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Покинуть Париж и умереть: Франция готовит отправку военного контингента на Украину

Покинуть Париж и умереть: Франция готовит отправку военного контингента на Украину

По данным Службы внешней разведки России, французские власти готовятся направить на Украину большой по численности военный контингент.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Всё будет так как просят: встретят, перемелют и домой вышлют посылками. А уж марсельезу им  сыграют по месту постоянного жительства.
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12 час.
С С
Этим козлам кто-нибудь говорил, что смерть для них будет навсегда? Это не в баре сидеть, потом на в карцере, потом на свободе.
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12 час.
виктор климахин
не  доходит   лягушатникам    ч то   им   пришел   пиздец     оставляют   страну  черножопым   мигрантам   чтоб   ихних  баб  и  девок  трахали   черножопые  шакалы   Не  на  ту  войну  едут   воевать  с  черножопыми   слабо   или  отымели   черножопые  лягушатников   и  выгоняют   с  родного   дома  а  девок  и   баб  оставляют   для  утех
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11 час.

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