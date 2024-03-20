Покинуть Париж и умереть: Франция готовит отправку военного контингента на Украину

Гарибян Сусанна Всё будет так как просят: встретят, перемелют и домой вышлют посылками. А уж марсельезу им сыграют по месту постоянного жительства.

С С Этим козлам кто-нибудь говорил, что смерть для них будет навсегда? Это не в баре сидеть, потом на в карцере, потом на свободе.