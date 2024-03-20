По данным Службы внешней разведки России, французские власти готовятся направить на Украину большой по численности военный контингент.
Покинуть Париж и умереть: Франция готовит отправку военного контингента на Украину
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Всё будет так как просят: встретят, перемелют и домой вышлют посылками. А уж марсельезу им сыграют по месту постоянного жительства.
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12 час.
С С
Этим козлам кто-нибудь говорил, что смерть для них будет навсегда? Это не в баре сидеть, потом на в карцере, потом на свободе.
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12 час.
виктор климахин
не доходит лягушатникам ч то им пришел пиздец оставляют страну черножопым мигрантам чтоб ихних баб и девок трахали черножопые шакалы Не на ту войну едут воевать с черножопыми слабо или отымели черножопые лягушатников и выгоняют с родного дома а девок и баб оставляют для утех
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11 час.
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