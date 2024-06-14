В окрестностях Челябинска умирает облюбованное редкими птицами озеро

Под Челябинском под угрозой исчезновения оказалось озеро с краснокнижными птицами. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественного движения «Эко-Standart», на протяжении последних нескольких лет в Еткульском районе разворачивается экологическая катастрофа с обмелением и исчезновением озера Дуванкуль.