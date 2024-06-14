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В окрестностях Челябинска умирает облюбованное редкими птицами озеро

В окрестностях Челябинска умирает облюбованное редкими птицами озеро

Под Челябинском под угрозой исчезновения оказалось озеро с краснокнижными птицами. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественного движения «Эко-Standart», на протяжении последних нескольких лет в Еткульском районе разворачивается экологическая катастрофа с обмелением и исчезновением озера Дуванкуль.

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