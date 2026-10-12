Учащиеся инженерно-строительного 10 «А» класса школы №14 Архангельска успешно защитили практические проекты

Защита прошла в мастерских Архангельского техникума строительства и экономики.В рамках зачётных заданий школьники продемонстрировали как творческий подход, так и классические строительные компетенции: подготовили работу по оформлению стены, закрепив знания по дизайну интерьера и колористике, а также выполнили кладку кирпичной конструкции с применением профессионального инструмента и соблюдением технологических норм.