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Учащиеся инженерно-строительного 10 «А» класса школы №14 Архангельска успешно защитили практические проекты

Учащиеся инженерно-строительного 10 «А» класса школы №14 Архангельска успешно защитили практические проекты

Защита прошла в мастерских Архангельского техникума строительства и экономики.В рамках зачётных заданий школьники продемонстрировали как творческий подход, так и классические строительные компетенции: подготовили работу по оформлению стены, закрепив знания по дизайну интерьера и колористике, а также выполнили кладку кирпичной конструкции с применением профессионального инструмента и соблюдением технологических норм.

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