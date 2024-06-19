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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В доме купца Сухова рядом с Арбатом в Барнауле откроют большое кафе русской кухни

В доме купца Сухова рядом с Арбатом в Барнауле откроют большое кафе русской кухни

Реставрация исторического здания завершится в 2025 году Одно из самых известных исторических зданий Барнаула – Дом купца Сухова, расположенный на улице Льва Толстого, 33, – отремонтируют до конца 2025 года.

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