❗️Шесть иностранцев депортировали из России за незаконную работу в Крыму В течение 10 дней полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю и прокуратуры проверяли места проживания и работы иностранных граждан, чтобы выявить нарушения миграционного законодательства.
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