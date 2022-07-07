Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Спасибо этому КОЗЛУ за пенсионную реформу украл у пенсионеров пенсии у кого за полгода а у кого за пять лет . ТРЕПЛО ...Пенсии в России: ...
  • николай лебедев
    Очередной высер  со слов "известного экономиста"-известный где-в привокзальных туалетах, похоже.Терминальная стад...
  • W357 Ц753W357
    Пока правят либерасты никакой опережающей модели не будет все будет разъедаться коррупцией и брат сват кум да и жадно...Согласованность д...

Согласованность действий – важнейшее условие перехода к опережающей модели развития экономики

Согласованность действий – важнейшее условие перехода к опережающей модели развития экономики

Материал рубрики «Мнение профессионалов» · Сложно себе представить, что бы непосредственно в период проведения СВО на уровне командования обсуждалась бы проблема согласованности действий отдельных участников операции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх