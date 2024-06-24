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Рейтинг ATP. Джокович обошел Алькараса и стал №2, Хуркач впервые поднялся на 7-ю строчку

Рейтинг ATP. Джокович обошел Алькараса и стал №2, Хуркач впервые поднялся на 7-ю строчку

Новак Джокович теперь №2 рейтинга, а Карлос Алькарас опустился на третью строчку. PIF ATP Rankings Положение на 24 июня 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 9890 2 (3) Новак Джокович (Сербия) 8360 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8130 4 (4) Александр Зверев (Германия) 6905 5 (5) Даниил Медведев (Россия) 6445 6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4420 7 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 4235 8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 4025 9 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3830 10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3750 11 (11) Стефанос Циципас (Греция) 3745 20 (23) Себастьян Корда (США) 1795 21 (22) Карен Хачанов (Россия) 1780 23 (17) Александр Бублик (Казахстан) 1730 25 (30) Лоренцо Музетти (Италия) 3830 31 (40) Чжичжэнь Чжан (Китай) 1256 43 (40) Роман Сафиуллин (Россия) 1077 44 (39) Кэмерон Норри (Великобритания) 1070 44 (39) Маркос Гирон (США) 1005 50 (51) Павел Котов (Россия) 944 59 (67) Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 853 60 (65) Маттео Берреттини (Италия) 845 75 (98) Ринки Хиджиката (Австралия) 735 78 (88) Джеймс Дакворт (Австралия) 728 82 (109) Давид Гоффин (Бельгия) 694 99 (97) Аслан Карацев (Россия) 615 .

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