Израиль — Палестина: раскол в США и президентская кампания

События 7 октября 2023 года, когда боевики движения ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля, вызвали с его стороны очень жёсткую ответную реакцию, которую многие сочли геноцидом палестинского населения.
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