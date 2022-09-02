Калинина в Калужской области выступила «ортопедом» «скелетов» местного благоустройства

Опасное оборудование на детских площадках, новые и старые дома с протекающими крышами и грязные остановки – модератор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта, член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина проверила, как в Калужской области реализуются программы благоустройства, финансируемые государством.