В Славянском районе Кубани на железную дорогу вылились нефтепродукты

В Славянском районе Кубани на железную дорогу вылились нефтепродуктыНакануне в 22.08 в ЕДДС Славянского района поступило сообщение о розливе нефтепродуктов на железнодорожном полотне на участке от станции Полтавская до станции Протока.
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