В Харькове и окрестностях ввели новые ограничения энергоснабжения

В Харькове и пригороде ввели новые ограничения энергоснабжения. «В Харькове и пригороде частично применяются дополнительные отключения вне графика в связи с введёнными ограничениями на поставку электроэнергии со стороны «Укрэнерго», — говорится в сообщении «Харьковоблэнерго».