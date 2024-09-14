Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Поджигатели войны очень хотят чтобы нас не было на карте мира.Сооснователь Pink...
  • САША ЛЕПАЕВ
    если бы Россия была верна своим словам конфликт бы давно закончился.если бы при переходе хоть одной красной линии был...Владимир Путин: э...
  • Alex Nемо
    Цитата: "речь не «разрешении или запрете», а о решении участия или неучастия стран НАТО в военном конфликте. Как толь...Владимир Путин: э...

О деградации интеллекта масс

О деградации интеллекта масс

В погоне за кликами СМИ делают новостями ничего не значащие события, совпадающие с запросом публики, при этом полностью игнорируются противоречащие запросу публики действительно значимые данные, для получения которых требуются минимальные усилия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх