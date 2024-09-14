О деградации интеллекта масс

В погоне за кликами СМИ делают новостями ничего не значащие события, совпадающие с запросом публики, при этом полностью игнорируются противоречащие запросу публики действительно значимые данные, для получения которых требуются минимальные усилия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Вы хотите договориться с людьми, которые воспитаны не только тем, что их деды – нацисты, но и их прадеды – работорговцы? Вы хотите с ними договориться о чём? С колонизаторами, которые собирали головы аборигенов в качестве коллекции? Очнитесь!"
- В Госдуме заявили, что дети мигрантов должны учиться в школах платно. Конец «эпопеи благотворительности»
- Что пытался объяснить Путину сербский вице-премьер, примчавшийся к нему во Владивосток с незапланированным визитом?
Свежие комментарии