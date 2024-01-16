Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии

Изменения касаются статьи о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также статьи о дискредитации ВС РФ Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение депутатов "Единой России" о конфискации имущества по статье о фейках про армию.