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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии

Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии

Изменения касаются статьи о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также статьи о дискредитации ВС РФ Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение депутатов "Единой России" о конфискации имущества по статье о фейках про армию.

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