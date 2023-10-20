МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 821 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Не понятно, какими ракетами хотят перехватить пиндо-сранцы наши Кинжалы, наверное бандеровской мовой? 👀👍👈😜"Сложно перехвати...
  • Лев Добрый
    Пиндо-сранцы США, о каком перехвате лепите, вы лучше подумайте, что будет с вашими авианосцами, если совершите шаг вл..."Сложно перехвати...
  • Лев Добрый
    Надо перестать МИД России комментировать тупые высказывания руководителей международных организаций, за дело должны в...В МОК ответили на...

Под Купянском Зеленский срочно усилил заградотряды головорезами Кракена

Под Купянском Зеленский срочно усилил заградотряды головорезами Кракена

На фоне российского наступления под Купянском Харьковской области, и после того как военнослужащие 115 бригады ВСУ массово отказываются воевать – Зеленский направил Залужного лично разбираться , плюс потребовал от «Кракена» увеличить количество заградотрядов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх