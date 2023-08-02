На рынке недвижимости растет количество долгостроев

На первичном рынке недвижимости имеются 75 объектов, которые могут стать долгостроями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные, содержащиеся в письме Фонда развития территорий (ФРТ) в адрес президиума генсовета партии «Единая Россия».