Психолог назвала способы общения с людьми со сложным характером

В общении с людьми, у которых постоянно «все плохо», требуется особый подход. Способы социального взаимодействия в друзьями и близкими с тяжелым характером в разговоре с «Вечерней Москвой» перечислила психолог Татьяна Василькова.
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