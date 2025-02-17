Команда Шака победила команду Чака в финальном Матче звёзд НБА

Сегодня в Сан-Франциско на паркете «Чейз Центра» завершился финальный Матч звёзд НБА. Команда «мировых звёзд», собранная Шакилом О’Нилом, одержала победу над коллективом «мировых звёзд», собранным Чарльзом Баркли, со счётом 41:25.
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