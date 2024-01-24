Al Jazeera: ЦАХАЛ было приказано убивать пленных солдат и мирных граждан

© AP Photo / Oded Balilty Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ После начала операции ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" командование ЦАХАЛ приказало солдатам придерживаться директивы "Ганнибал", согласно которой противник не должен скрыться с заложниками, сообщает сайт Al Jazeera.
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