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Al Jazeera: ЦАХАЛ было приказано убивать пленных солдат и мирных граждан

Al Jazeera: ЦАХАЛ было приказано убивать пленных солдат и мирных граждан

© AP Photo / Oded Balilty Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ После начала операции ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" командование ЦАХАЛ приказало солдатам придерживаться директивы "Ганнибал", согласно которой противник не должен скрыться с заложниками, сообщает сайт Al Jazeera.

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