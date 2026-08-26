Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Депутат Бессараб напомнила, какие мигранты не нужны России

Депутат Бессараб напомнила, какие мигранты не нужны России

Национальная служба новостей Те, кто просто хочет перевезти свою семью в РФ, не должны приезжать, заявила в пресс-центре НСН Светлана Бессараб.

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Комментарии
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леонид рыбаков
МИГРАНТЫ ЭТО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ИМЕННО РУССКОМУ НАРОДУ ...ВЕДУЩАЯ  ЕСТЕСТВЕННО К РАЗВАЛУ СТРАНЫ ---НЕ СЛУЧАЙНО--- ЭТО ПРОДУМАННАЯ ПРОБЛЕМА --ЗАЧЕМ ДАВАТЬ ХОРОШО ЖИТЬ КОРЕННОМУ НАРОДУ ЧТО БЫ У НЕГО НА ВСЕ ХВАТАЛО БЫ ЗАРАБОТАТЬ КОГДА МОЖНО ПРИВЕСТИ РАБОТНИКОВ КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА НЕДРА И РАБОТАЮТ В ЧЕРНУЮ И СОДЕРЖАТ НА КРЮЧКЕ ЧИНОВНИКОВ НА ВЗЯТКАХ -----ПРЕДАТЕЛЬСТВО СТАЛО УМЕНИЕ ЖИТЬ У ЧИНОВНИКОВ ЧТО ПРИВЕЛО И ЗУМЕРОВ К ХАЛЯВЕ В ЛЕГКУЮ СТАНОВЯСЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ -ТЕРРОРИСТАМИ  ПОДЖИГАТЕЛЯМИ -----ПРИМЕР КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО ТВ И В СМИ ГДЕ ЧИНОВНИКИ ПРЕДАЮТ... . НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ НЕТ ТАК КАК БОЯТСЯ ОБИДЕТЬ ДРУГИЕ НАРОДЫ А ОСОБЕННО МИГРАНТОВ ВАХХАБИТОВ В СТРАНЕ КОТОРУЮ СОЗДАЛ ТИТУЛЬНЫЙ НАРОД И НИ КОГО НЕ УНИЖАЛ НО ЕГО УНИЧТОЖАЮТ
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4 н.
А
Александр
У нас забыли про трудовое законодательство не только в сфере миграции. А саму эту миграцию превратили в агрессивное религиозное нашествие. Докатились до участия диаспор в жизни страны. Скоро, наверное, в ГД создадут совет шаманов. Тащат в страну не работников, а целые регионы. Сидящие на кубышках идиоты от власти только отбрехиваются. Но жестами вопрос не решить. В России всегда уважали и уважают людей труда. Но причем здесь религиозная принадлежность и семейное положение приезжих на время трудового договора? Которого, кстати, в этой сфере по факту не существует. Ввязались наши «наполеончики»; теперь от увиденного оторопь берет. Эти сваты и вкусовщина уже достали!
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4 н.
Лебедев Андрей Юрьевич
Мочить чурбанов, всех и всегда...
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3 н.