Депутат Бессараб напомнила, какие мигранты не нужны России

леонид рыбаков

МИГРАНТЫ ЭТО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ИМЕННО РУССКОМУ НАРОДУ ...ВЕДУЩАЯ ЕСТЕСТВЕННО К РАЗВАЛУ СТРАНЫ ---НЕ СЛУЧАЙНО--- ЭТО ПРОДУМАННАЯ ПРОБЛЕМА --ЗАЧЕМ ДАВАТЬ ХОРОШО ЖИТЬ КОРЕННОМУ НАРОДУ ЧТО БЫ У НЕГО НА ВСЕ ХВАТАЛО БЫ ЗАРАБОТАТЬ КОГДА МОЖНО ПРИВЕСТИ РАБОТНИКОВ КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА НЕДРА И РАБОТАЮТ В ЧЕРНУЮ И СОДЕРЖАТ НА КРЮЧКЕ ЧИНОВНИКОВ НА ВЗЯТКАХ -----ПРЕДАТЕЛЬСТВО СТАЛО УМЕНИЕ ЖИТЬ У ЧИНОВНИКОВ ЧТО ПРИВЕЛО И ЗУМЕРОВ К ХАЛЯВЕ В ЛЕГКУЮ СТАНОВЯСЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ -ТЕРРОРИСТАМИ ПОДЖИГАТЕЛЯМИ -----ПРИМЕР КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО ТВ И В СМИ ГДЕ ЧИНОВНИКИ ПРЕДАЮТ... . НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ НЕТ ТАК КАК БОЯТСЯ ОБИДЕТЬ ДРУГИЕ НАРОДЫ А ОСОБЕННО МИГРАНТОВ ВАХХАБИТОВ В СТРАНЕ КОТОРУЮ СОЗДАЛ ТИТУЛЬНЫЙ НАРОД И НИ КОГО НЕ УНИЖАЛ НО ЕГО УНИЧТОЖАЮТ